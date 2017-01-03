ولد الشيخ يستأنف مباحثاته ولقاء مرتقب مع الرئيس في عدن لمناقشة الخارطة الجديدة





من المقرر أن يزور المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ خلال اليومين القادمين مسقط والرياض وعدن وذلك لمناقشة الخارطة الأممية المعدلة.

وقال مصدر حكومي لصحيفة "الحياة" اللندنية، إن لقاء ولد الشيخ وهادي سيكون في عدن، مشيراً الى أن الحكومة لم تتلقى بعد رد ولد الشيخ وسيتم درس الرد فور تقديمه، وتقديم موقف واضح حوله.





وكانت مصادر حكومية قد قالت مطلع الأسبوع الماضي إن المبعوث الأممي سيستأنف اتصالاته مع الأطراف اليمنية لاستئناف محادثات السلام، وفق خارطة طريق معدلة.





وأكدت المصادر أن خطة السلام المعدلة سوف تسلم بصورة رسمية إلى الحكومة والانقلابيين.

وتنص التعديلات الجديدة في خارطة الطريق على انسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة قبل الانتقال الى المسار السياسي.





ورفضت الحكومة اليمنية نهاية نوفمبر الماضي خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي، واعتبرتها تتناقض مع المرجعيات المتفق عليها، وطالبت بتصحيح مسارها.

الصحوة نت | متابعة خاصة