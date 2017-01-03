الجوف: المليشيات تتكبد خسائر بعد هجوم فاشل على مواقع الجيش في المصلوب





تصدى أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني صباح اليوم لهجوم شنته مليشيات الحوثي والمخلوع على منطقة ملحان ووادي سداح جنوب غرب مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شرق اليمن.





ونسب مركز الجوف الاعلامي لمصدر من قبيلة بني نوف أن الأبطال كانوا في أتم الاستعداد والجاهزية حين بدأ الهجوم الذي استمر لساعات وتمكنوا من قتل وجرح العديد من افراد المليشيات واغتنام عدد من الأسلحة.





الجدير بالذكر أن جبهة المصلوب من أقوى وأهم الجبهات في محافظة الجوف كونها ذات حدود جبلية مع محافظة صنعاء وهي أقرب الجبهات لمحافظة عمران ولا يفصل بينهما سوى مديرية المطمة فقط.



