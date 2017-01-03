إب: الأهالي يشكون الأضرار المتصاعدة من أدخنة حريق بأحد مقالب القمامة

شب حريق هائل في أحد مقالب القمامة بمنطقة السحول شمال مدينة إب مسببا أضرار بيئية في سماء المنطقة والقرى المجاورة لمكان الحريق.





وتحدث شهود عيان للصحوة نت فقد اندلع الحريق منذ مساء أمس ولا تزال ألسنة الدخان السام تتصاعد في المنطقة حتى ما بعد الثانية من فجر اليوم الثلاثاء والذي بدأ في منطقة شعب الجمل التابعة لعزلة شعب يافع بمديرية ريف إب .





واشتكى أهالي المنطقة وقرى مجاورة لها من تداعيات الحريق وقالوا بأن الأدخنة السامة تتصاعد بشكل غير مسبوق غطى سماء أودية زراعية كمزرعة وادي هدام التابع لعزلة الحوج القبلي مقابل شركة النفط وأيضا غطى مناطق أخرى منها منطقة المرزوم وعزلة شعب يافع ومزارع القرية الجديد بالإتجاه المقابل لمحطة الغاز التابعة للدعيس بمديرية ريف إب وتصاعدت الأدخنة بمناطق أخرى بإتجاه سوق السبت التابع لمديرية المخادر شمال مدينة إب.





وقال "هيثم الأكوع" أحد موظفي صندوق النظافة على صفحته بالفيسبوك بأن الحريق سببه اهمال قيادة صندوق النظافة بإب.





واتهم الأهالي صندوق النظافة بالإهمال وعدم القيام بمهامهم وفق آليات لا تتسبب بالأضرار على مناطقهم والقرى المجاورة مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة المتسببين بتلك الحادثة والإضرار البيئي.