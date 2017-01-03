وفاة الأديب والمناضل السبتمبري أحمد قاسم دماج بصنعاء





توفي الأديب والمناضل السبتمبري أحمد قاسم دماج في المستشفي العسكري بصنعاء الليلة الفائتة بعد صراع مرير مع المرض.





ويعد دماج من الثوار الذين ناضلوا دفاعا عن الثورة والجمهورية ضد حكم الكهنوت وممن شهدوا وصنعوا ثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة.

ورأس دماج اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في السبعينات كأول ككيان موحد بين شطري اليمن منتصف السبعينيات.

وجسدت رواية “الرهينة” التي كتبها الأديب مطع دماج قصة المناضل الراحل حين تم اقتياده كرهينة في سجون الامام يحيي حميد الدين وهو لا يزال صغيرا وما واجهه من تعسف عكس حجم الظلم الذي الذي يعاني منه اليمني في ظل الحكم الامامي البغيض.























