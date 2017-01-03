مليشيا الحوثي والمخلوع تخطف عمال نظافة احتجوا للمطالبة برواتبهم





اختطفت مليشيات الحوثي والمخلوع الإنقلابية اليوم عددا من عمال النظافة بمحافظة إب وسط اليمن بسبب مطالبتهم بصرف رواتبهم الموقوفة منذ أشهر.





وقال مصدر محلي بأن المليشيات خطفت خمسة من عمال النظافة من مدينة إب طالبوا بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر.





وبحسب المصادر فإن من بين المختطفين هاني عبدالله صالح ونايف الجمل وأيمن سميع وشادي والكريزي وعامل خامس وكلهم من الفئة المهمشة.





وتم اقتياد عمال النظافة المختطفين إلى سجون المليشيات الإنقلابية بمبنى الأمن السياسي بالمحافظة بتهم العمالة لما يسمونها بـ"دول العدوان" والعمل لصالح ما يطلق عليه الإنقلابيون بـ"الدواعش".





وفي وقت سابق وجهت ادارة صندوق النظافة بصرف رواتب ومكافئات لعدد سبعة من نواب ادارة الصندوق وعملهم خارج اطار الصندوق وسط شكاوى العمال الذين عبروا في بيان سابق لهم عن استيائهم من تلك الصرفيات وتجاهل مطالبهم بصرف مستحقاتهم ورواتبهم.





وأدان عدد من الناشطين اختطاف عمال النظافة مذكرين المليشيات بإستخدام عمال النظافة كأحد أوراق الإحتجاجات العمالية ضد حكومة الوفاق التي شكلت برئاسة محمد سالم باسندوة عقب ثورة فبراير وتمكنت الحكومة آنذاك من تثبيت قرابة 60 ألف من عمال النظافة بالعاصمة وبقية المحافظات، فيما تمارس المليشيات الإنقلابية اليوم أبشع أنواع التنكيل بالمواطنين وبمن كانت تمارس الإحتجاجات بإسمهم حد قولهم.





وتمارس المليشيات عمليات اختطافات واسعة لأبناء المحافظة بشكل يومي، وقد رصدت منظمة حقوقية الشهر الفائت اختطاف 47 مواطن واقتيادهم إلى سجون لم يعرف مصيرهم فيها ويتعرضون لأبشه أنواع التعذيب النفسي والجسدي.





وأوقفت المليشيات مرتبات موظفي الدولة منذ سبتمبر الماضي مما تسبب بتردي الأوضاع الإقتصادية والإنسانية بشكل غير مسبوق وسط حالة من الاحتقان والاستياء الواسع في أوساط الموظفين بالقطاع المدني والعسكري.