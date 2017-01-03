إب: إصابة مواطن بطلق ناري في الرقبة تواجد أثناء الازدحام أمام طقم تابع للمليشيات

قامت مليشيات الحوثي وصالح بالاعتداء على مواطن بالضرب المبرح وأصابته بطلق ناري في الرقبة بذريعة عدم إفساحه الطريق لمرور سيارة المليشيات في الطريق العام إب تعز بمدينة القاعدة.





وأفاد شهود عيان للصحوة نت بأن نجل رجل الاعمال عبدالملك برعات تعرض للاعتداء من قبل مليشيات الحوثي وصالح أسعف إثر ذلك إلى المستشفى.





وقال شهود العيان إن مرور طقم المسلحين صادف تواجد نجل برعات الذي أضطر بسبب الزحام الشديد للتوقف في الشارع الخلفي للشارع العام الرابط بين مدينتي إب وتعز بمدينة القاعدة ما دفعهم للاعتداء وإطلاق النار عليه.





وبحسب مصدر أمني فإن مسلحين تابعين لأسرة المجني عليه تجمعوا بعد الحادثة وحاصروا إدارة أمن القاعدة التي فر اليها الطقم التابع للمليشيات ما اضطر مدير الأمن بإرسال المسلح الذي قام بإطلاق النار الى إادارة أمن إب لتخفيف التوتر.





وتسبب الحادث بحالة من الاستياء العام جراء العجرفة التي تعاملت بها المليشيات في الاعتداء على مواطن اعزل وبسبب تافه يكشف حجم الكبر واسترخاص دماء الناس،





يذكر أن والد الجاني يعمل مديرا لإدارة أمن مديرية السياني ومحسوب على المليشيات.