استشهاد مدني وإصابة 3 بقصف لمليشيات الحوثي غرب تعز

استشهد مدني وأصيب ثلاثة بينهم طفلين جراء قصف لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على حي بير باشا ومدنية النور غرب مدينة تعز.

وكان ائتلاف الإغاثة أصدر أمس تقريره لشهر ديسمبر الماضي حول ضحايا القصف الذين بلغ عددهم من القتلى 91 و 787 جريحا آخرين بينهم نساء وأطفال، جراء عمليات القنص والقصف العشوائي المكثف على الأحياء السكنية.

وتصدر الرجال الرقم الأعلى من بين أعداد الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى 71، كما جرح 568 آخرين، في حين تصدر الأطفال الفئة الثانية في أعداد الضحايا، حيث وصل عدد ضحاياهم إلى 13 قتيل، و138 جريح، بينما قتلت 7 نساء، وأصيبت 81 أخريات، أغلب تلك الإصابات كانت خطرة.