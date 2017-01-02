وصول فريق فني تركي للبدء بمهام تركيب محطة كهربائية بقوة 60 ميجاوات بعدن





قال مصدر في مكتب وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع، قال انه وصل اليوم العاصمة المؤقتة عدن الفريق الفني من شركة تشاليك التركية للبدء بالمهام المتعلقة بإنشاء وتركيب مشروع محطة 60 ميقاوات لكهرباء عدن بتمويل من دولة قطر الشقيقة.





وحسب المصدر، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر حسب العقد الموقع بين وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة بالوزير المهندس عبدالله الأكوع والصندوق القطري للتنمية ويمثله الدكتور خليفة الكواري وشركة تشاليك التركية.





وكان قد اتفقت وزارة الكهرباء اليمنية مع دولة قطر، مطلع ديسمبر على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مدينة عدن بقدرة 60 ميجاوات، وفقًا للمواصفات العالمية ومقدمة منحة من الحكومة القطرية.





وعاشت عدن وضعاً خدمياً متردياً سيما في مجال الكهرباء التي ضلت لأشهر منقطعة على معظم الأحياء نتيجة للحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية على المدينة.





الصحوة نت | متابعة خاصة