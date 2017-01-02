نائب الرئيس يُشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لدحر المليشيات من آخر معاقلها بالجوف





شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح على مضاعفة الجهود لاستئناف مهام المكاتب التنفيذية بمحافظة الجوف وبسط الأمن والاستقرار ودحر ما تبقى من ميليشيا الانقلاب بالمحافظة.





وأشاد نائب الرئيس بما يسطره الأبطال في الجيش والمقاومة الشعبية وما تقدمه دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعم مستمر.





واستمع خلال لقائه المحافظ أمين العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي الى ما تبذله السلطة المحلية بمحافظة الجوف في تطبيع الأوضاع والاستعدادات العسكرية لاستكمال عملية التحرير لبقية مناطق المحافظة. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".





يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش والمقاومة في محافظة الجوف زحفها باتجاه آخر معاقل المليشيات الانقلابية بالمحافظة.





ويجري نائب الرئيس عدد من اللقاءات الميدانية بمختلف القادة والمسؤولين المحليين للاطلاع على الأوضاع في مختلف المحافظات اليمنية.





وكان قد دشنت القوات الأمنية في محافظة الجوف عملية الانتشار الأمني على مداخل مركز المحافظة وفي الطريق الرابط بين الجوف وعدد من المناطق المجاورة.





وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من ضبط عدد من الخلايا التخريبية التي حاولت اقلاق السكينة العامة بالمحافظة.





الصحوة نت | متابعة خاصة