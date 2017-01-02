ذمار: قبائل عنس تحذر مليشيات الحوثي من عواقب تهريب قاتل من السجن

حذرت قبائل عنس في محافظة ذمار ميلشيات الحوثي من عواقب عدم تحملها مسئولية تهريب قاتل الشهيد "نشوان الأضرعي" الذي تم تهريبه من السجن وطالبت بإعادته فورا لينال جزاءه العادل.

وطالبت قبائل عنس في بيان لها "مليشيات الحوثي وكل العقلاء تحمل مسئوليتهم تجاه إعادة المتهم الى السجن وكل من يقف وراء ذلك العمل المستهتر الذي استباحوا من خلاله كل الحرمات والقوانين والأعراف".

وحذر البيان سلطات الأمر الواقع للحوثيين "ان أرواح الناس ليست رخيصة ولن نتهاون في كل ما يخص قضيتنا حتى يتم أعادة المتهم وتأخذ العدالة مجراها".

ووصف البيان"تهريب القاتل بأنه خطوة استفزازيه وعمل مستهتر وجبان ومخالف لكل الشرائع والأعراف والقوانين".

وأضاف البيان "نحن جميعا في قبيلة عنس نوجه نداءنا للنظر للقضية بمسئولية واهتمام حفاظا على الأمن وحرصا على عدم سفك مزيدا من الدماء لان المرحلة لا تتحمل مزيدا من الأعمال المتهورة".

وأوضح البيان " أن تلك الأعمال يجب التهاون فيها ولن يعود منها سوى مزيد من المشاكل".