شبوة: مقتل 18 من عناصر المليشيات في جبهة عسيلان

تكبدت المليشيات الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في محاولة فاشلة لليوم الثاني على التوالي لكسر الحصار الذي فرضه الجيش والمقاومة الشعبية على عناصر تابعة لها في جبل المنقاش وقرن الصفراء بموقعي السليم والسويداء بعسيلان محافظة شبوه شرق اليمن.

وأكد مصدر عسكري مقتل 18 من عناصر مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وشن طيران التحالف عدة غارات على مواقع المليشيات في جبهة عسيلان دمرت خلالها منصة ﻻطلاق الصواريخ غرب جبل سبعان وتدمير مضاد طيران في شعب عينة شمال غرب الصفراء.