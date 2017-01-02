أكاديميو جامعة ذمار يعلقون الشارات الحمراء

بدأ أكاديميون وموظفون بجامعه ذمار الحكومية أمس الأحد، إضرابا عن العمل احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر من قبل ميلشيات الحوثي وصالح التي تسيطر على مؤسسات الدولة في المحافظة.

وقال مصدر نقابي "إن الإضراب سيستمر على مراحل متعددة وصولا إلى الإضراب الشامل في حالة لم يتم صرف رواتبهم منذ شهر سبتمبر من العام الماضي".

وأضاف أن “الأساتذة بجامعه ذمار علقوا الشارات الحمراء على صدورهم بدءًا من اليوم، وحتى الثلاثاء المقبل، كما امتنعوا عن إرسال أسئلة الامتحانات لعمادات الكليات في الجامعة تمهيدا لتسليمها للطلبة”.

ويأتي إضراب أكاديمي جامعة ذمار بالتزامن مع إعلان الإضراب من قبل هيئة التدريس في جامعة صنعاء الحكومية اكبر الجامعات اليمنية حيث علقوا الشارات الحمراء على صدورهم أمس الأحد حتى الثلاثاء.