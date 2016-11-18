أطباء بلا حدود:استقبلنا أمس 20قتيلاً بينهم أحد العاملين في المنظمة في مواجهات تعز

أكد منظمة أطباء بلا حدود في اليمن – منظمة غير حكومية تتخذ من مدينة جنيف في سويسرا مقرا لها – أن منشآت منظمة أطباء بلا حدود في محافظة تعز استقبلت 20قتيلاً بينهم احد موظفي أطباء بلا حدود وأكثر من 70 جريحاً جراء المواجهات المسلحة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية من جهة أخرى.

وقالت المنظمة في عدد من التغريدات في حسابها على تويتر أن أحد أفراد طاقم أطباء بلا حدود العاملين في محافظة تعز قتل إثر انفجار استهدف السوق المحلي في مدينة تعز، معبرة عن بالغ حزنها إثر فقدانها لأحد أفرادها.

وجددت (بلا حدود) ندائها وبقوة لجميع أطراف النزاع في المحافظة بإحترام مبادئ القانون الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت الطبية.

هذا تشن طلائع الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وبدعم جوي من قوات التحالف العربي هجوماً كاسحاً على مواقع مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية وحررت عددا ًمن المواقع الاستراتيجية من قبضة المليشيات التي لا زالت تواصل خسائرها الكبيرة أمام تقدم كبير للجيش والمقاومة الشعبية.



