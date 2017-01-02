مقتل اثنين من قيادات المليشيات وتدمير معدات ومخازن أسلحة في ميدي

قتل اثنين من قيادات مليشيات الحوثي وصالح في غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي والجيش الوطني في ميدي بمحافظة حجة شمال اليمن.

ونقل المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة "أن القياديين للميلشيات "أبو مروان" و"أبو أيمن" قتلا في غارة لمقاتلات التحالف وكانا يقودان معارك في صفوف الميلشيات في جبهة ميدي".

وأضاف المركز " أنه تم خلال اليومين الماضيين تدمير آليات وأسلحة متنوعة ومخازن للذخيرة في مواقع ومعسكرات ميلشيات الحوثي وصالح".

وقال المركز " أنه تم تدمير دبابتين، وعربتين بي إم بي، وثلاث منصات كاتيوشا متحركة، و19صاروخ طويل المدى ، بالإضافة إلى ثلاثة مخازن ذخائر ومتفجرات وسيارة هايلوكس محملة بالأفراد".

يشار إلى أن مقاتلات التحالف كان دمرت بالأمس شاحنتين محملتين بالصواريخ البالستية.