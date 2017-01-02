حجة: العبث بالسلاح يودي بحياة بشاب علي يد زميله

قتل شاب في الصف التاسع الابتدائي على يد زميله عن طريق الخطأ أثناء العبث بسلاح نوع (كلاشنكوف) في مديرية المحابشة محافظة حجة غرب اليمن.

وأكد مصد محلي أن عبث الشابين -اللذان يدرسان في الصف التاسع وتربطهما صداقة- بالسلاح تسبب بمقتل احدهما نهاية الاسبوع المنصرم، بعد ان قاموا بعملية تنظيف السلاح.

وقال المصدر للصحوة نت بأن رصاصة أخترقت رأس الشاب المجني عليه (من اسرة ابوهدال) خرجت من السلاح اثناء سحبه له من يد الجاني (من بني الغيلي) لتودي بحياته مباشرة، وذلك اثناء فترة الراحة المدرسية التي قضوها في منزل الجاني وتناولوا خلالها فطورهم سوياً.

واشار المصدر الى ان الطفل المتهم بالقتل أودع سجن المديرية ويعاني من صدمة نفسية عنيفة، افقدته النطق بعد يوم من الحادثة.