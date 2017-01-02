مصرع 25 عنصراً من المليشيات قبالة الحدود بينهم قيادي حوثي





أكدت مصادر عسكرية اليوم الإثنين مصرع 25 عنصراً من مليشيا الحوثي والمخلوع في الحدود مع المملكة العربية السعودية.





وقالت المصادر، إن من بين القتلى القيادي الحوثي المدعو /ابو شهاب الحمزي/ الذي لقى مصرعه قبالة الحدود مع نجران السعودية.





وأشارت المصادر الى أن القتلى سقطوا جراء محاولة اختراق للحدود قبالة منطقة نجران، وتم التعامل مع المهاجمين وسقطوا جميعهم ما بين قتلى وجرحى.





وتتلقى مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة على الحدود مع المملكة، فيما فقدت أهم قياداتها ولم تحرز أي اختراق في الحدود السعودية.





وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع حشد مقاتليها الى الحدود مع السعودية وتستهدف بصورة مستمرة بعض المناطق الحدودية السكنية بعشرات المقذوفات الصاروخية.

الصحوة نت | متابعة خاصة