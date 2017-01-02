البحرين تتهم إيران بدعم الهجوم على سجن "جو"

اتهمت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، إيران بدعم الهجوم المسلح على سجن "جو".

وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تابع مركز الإعلام الأمني ما بثته "قناة أهل البيت" التي تمولها إيران والتي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل في جو قد تمت بنجاح".



وأضافت الوزارة "إن هذا الأمر يمثل دعما إيرانيا وارتباطا مباشرا بالأعمال الإرهابية وإصرارا على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قامت مجموعة مسلحة بمهاجمة سجن في منطقة "جو" ما أدى إلى مقتل شرطي أثناء تصديه لهم، وفرار سجناء محكومين في قضايا إرهاب.

وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية كثفت أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في هذا الحادث، وكذلك على المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتعتبر هذه العملية المسلحة الأولى من نوعها التي تستهدف السجون في البحرين، تم على أثرها فرار مساجين.