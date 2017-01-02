المخلوع يرفض ارسال ألوية عسكرية الى صعدة وتصاعد الخلاف بين طرفي الانقلاب





قالت مصادر عسكرية في القوات التي لا تزال تابعة للمخلوع صالح، إن الحوثيين فشلوا في تحريك ثلاثة ألوية تابعة للحرس الجمهوري (سابقاً) للمشاركة في تعزيز صفوف ميليشيا الحوثيين لمنع تقدم قوات الجيش الوطني إلى مركز محافظة صعدة.





المصادر كشفت لـ"صحيفة الخليج" أن شقيق زعيم جماعة الحوثي عبد الكريم الحوثي الذي تسعى الجماعة إلى تعيينه قائداً لقوات الاحتياط «الحرس الجمهوري»، طلب من قيادات عسكرية رفيعة في قوات الحرس إصدار توجيهات لتحريك اللواء 7 مشاة العرقوب المتمركز في منطقة «خولان»، بمحافظة صنعاء، واللواء 102 مشاة جبلي المتمركز في منطقة «بني حشسش»، واللواء 63 مشاة المتمركز في منطقة بيت دهرة بمديرية «نهم»، للمشاركة في القتال المحتدم بين الميليشيا الانقلابية وقوات الشرعية المسنودة من قوات التحالف بمحافظة صعدة، الا ان قادة هذه الوحدات رفضت أمر الحوثي، وطلبت أوامر من المخلوع بذلك.

وحسب المصادر فإن صالح طلب من قيادة جماعة الحوثي إعادة أسلحة متوسطة وثقيلة نهبتها الجماعة من معسكر القوات الخاصة ولواء العمالقة بحرف سفيان في محافظة عمران، طلب منهم اعادتها الى مخازن تابعة لقوات الحرس، وهو ما رفضته الجماعة.

يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة في جبهة البقع بصعدة، تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من تحرير مواقع استراتيجية وتواصل الزحف نحو معاقل جماعة الحوثي بصعدة.

وكان قد كشفت مصادر عسكرية عن وجود قوات عسكرية جديدة ستدخل على خط المعارك في صعدة، وهو ما استنفر المليشيات الانقلابية وحاولت الحشد لحماية معقلها من السقوط.

وتجري استعدادات كبيرة في صفوف قوات الجيش والمقاومة لتحرير صعدة معقل جماعة الحوثي في الأيام القادمة.





و قالت مصادر عسكرية مطلع الاسبوع إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة البقع شرق محافظة صعدة.





وحسب المصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة حررت جبل "الإرسال" المطل على سوق البقع وعدد من المواقع المجاورة فجر السبت.

ويعد جبل "الارسال" من المواقع الاستراتيجية، حيث يُطل على معسكر اللواء 19 مشاة وعلى الطريق الرابط بين منفذ البقع ومحافظة الجوف.

الصحوة نت | متابعة خاصة