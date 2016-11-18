اللواء عسيري يؤكد استمرار العمليات العسكرية في اليمن

أكد الناطق باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اللواء احمد العسيري أن العمليات العسكرية للتحالف ضد مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية مستمرة، نافياً أن تكون العمليات العسكرية تم ايقافها ابتداءاً من يوم أمس الخميس.

وقال في تصريح لوكالة فرانس برس “إن الحكومة اليمنية لم تعلن إيقاف الحرب وبالتالي فإن عمليات التحالف مستمرة في اليمن”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أعلن بعد مناقشات مع وفد المليشيات الحوثية في سلطنة عمان قد أعلن انتهاء العملية العسكرية وتوقفها ابتداءاً من يوم أمس وردت عليه الحكومة اليمنية على لسان وزير خارجيتها أنها لن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الامريكي. وأكد عبد الملك المخلافي وزير الخارجية أن الإتفاق – الذي لقي ترحيب كبير من مليشيا الحوثي وصالح - لا يعنيها وأنها غير ملتزمة به؛ لأنها لم تكن طرفاً فيه. وقال إنها قررت تغيير المعادلة على الأرض وحسم المعركة في تعز.



