الرئيس هادي: الشعب لن ينسى بأجياله وقفة الملك سلمان والأخير يجدد دعمه لليمن





عبر الرئيس عبدربه منصور هادي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالمواقف الأخوية الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف التي يمر بها اليمن.





وقال الرئيس هادي في اتصال اجراه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مبايعته ملكا للمملكة، قال هادي ان الشعب اليمني لن ينسى بأجياله المتعاقبة الوقفة الأخوية من الملك سلمان في مختلف المجالات.





وأكد الرئيس أن قيادة المملكة لدول التحالف العربي والدعم الذي تقدمه لليمن كان له الدور الأكبر في الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.





بدوره جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية وقوفه الى جانب الشعب اليمني ودعمه لجهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع بالمحافظات.





وتقود المملكة العربية السعودية عملية عسكرية ضمن التحالف العربي في اليمن منذ مارس 2014 وذلك بطلب من الرئيس هادي بعد انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع على مؤسسات الدولة.





وفي شأن متصل ، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمة بمناسبة ذكرى بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز، قال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حرصت على انتهاج سياسة خارجية متزنة ورصينة تنهل من إرث الماضي في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه بلادنا".





وأشار الجبير الى أن بلاده واكبت "متطلبات ما يستجد من أحداث ومخاطر تجتاح منطقتنا، والناجمة في معظم الأحوال من تضافر التطرف العنيف مع موجة الإرهاب المنتشرة"، ملمحاً أن تدخل المملكة في صراعات في المنطقة ناجم عن "تدخل من أطراف خارجية هدفها زعزعة أمننا واستقرارنا".





وأكد الجبير أن عاصفة الحزم في اليمن جاءت لتترجم هذه السياسة، وما أعقبها من جهود لإعادة الأمل في اليمن، مجدداً تأكيده سعي المملكة لـ"الحفاظ على الشرعية والاستقرار والاستقلال السياسي، والنأي به عن التدخلات الخارجية والانقسام الداخلي.

الصحوة نت | متابعة خاصة