السلطات اليمنية تفرج عن 72 صيادا مصريا احتجزتهم بمحافظة المهرة

أفرجت السلطات اليمنية عن 72 صيادا مصريا كانوا محتجزين بمحافظة المهرة جنوب اليمن بسبب الاصطياد في المياة اليمنية دون الحصول على تصريح.





وأعلن السفير المصري في اليمن يوسف الشرقاوي، اليوم الاثنين، الإفراج عن 72 صيادا مصريا بمحافظة المهرة المطلة على بحر العرب.





وأكد الشرقاوي، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن الصيادين سيبدأون رحلة العودة لمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدا أنه كان على اتصال دائم مع السلطات اليمنية من أجل عودتهم إلى مصر.





وأشار السفير إلى أن الصيادين كانوا يستقلون ثلاثة مراكب صيد وهم من محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.





واحتجزت السلطات اليمنية الصيادين المصريين أواخر ديسمبر الماضي بسبب دخولهم المياه الإقليمية اليمنية بدون تصريح.





وسبق أن تم الإفراج عن 49 صيادا مصريا الشهر الماضي كانوا محتجزين من قبل مليشيات الحوثي وصالح التي تسيطر على محافظة الحديدة.



