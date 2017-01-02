إب: المليشيات تسجن مواطن إثر تقديمه بلاغ بسرقة سيارته

أقدمت مليشيات الحوثي وصالح على سجن مواطن إثر تقديمه بلاغ بسرقة سيارته بمدينة إب وسط اليمن.





وتعرضت يوم أمس الأول سيارة المواطن محمد عبدالله القاضي للسرقة فتقدم ببلاغ إلى أحد أقسام الشرطة بالمدينة ليتفاجأ بإستدعائه أمس الأحد من قبل الشرطة الخاضعة لسيطرة المليشيات وايداعه أحد السجون.





وبحسب البلاغ الذي قدمه للجهات المعنية بقسم الشرطة بمنطقة قحزة فإن السيارة نوع "هايلوكس" موديل 99 وتعرضت للسرقة الثامنة والنصف مساء السبت بجوار فندق القصر الملكي بمدينة إب.





وأفاد المواطن القاضي بأن مدير قسم منطقة قحزة العقيد عبدالله الشدادي استدعاه اليوم وقام بسجنه وطالبه بضبط سارق سيارته.





وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة زادت من حدة جرائم القتل وسرقة السيارات ونهب الأراضي من قبل عصابات مسلحة مرتبطة بقيادات من المليشيات.