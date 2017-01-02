الرئيسية / آخر الأخبار

حجة: إصابة عدد من مسلحي المليشيا في هجومين لرجال المقاومة في مستبا

الأثنين 02 يناير 2017 10:16 ص الصحوة نت - حجة
حجة: إصابة عدد من مسلحي المليشيا في هجومين لرجال المقاومة في مستبا

نفذ رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة هجومين نوعيين استهدفا مسلحين من مليشيات الحوثي وصالح في محافظة حجة. 


وأكد المركز الاعلامي لإقليم تهامة أن أبطال المقاومة هاجموا بقنبلة يدوية طقم يقل إثنان من مسلحي المليشيات أمام مستشفى الحرمين، وسط سوق الهيجة بمديرية مستبأ، عند الساعة 8 مساء أمس اﻷول السبت، وقد أسفر الهجوم عن إصابتهما بجروح خطيرة..


كما استهدف رجال المقاومة في هجومهم الثاني بقنبلة يدوية مجموعة من مسلحي المليشيات أمام مدرسة الهيجة-مديرية مستبأ، عند الساعة 6.30 مساء أمس الأحد، وقد أسفر الهجوم عن إصابة عدد من عناصر المليشيات بجروح خطيرة.


وتنشط المقاومة الشعبية في إقليم تهامة وخاصة في المناطق المفتوحة من الاقليم مستهدفة بعملياتها الخاطفة مليشيات الحوثي وصالح الأمر الذي أقض مضجع المليشيات وألحق بها خسائر مادية ومعنوية كبيرة.

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى