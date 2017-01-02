الضالع: تقرير حقوقي يوثق أكثر من ألف انتهاك للمليشيات بحق الطفولة والمرأة في المحافظة





كشف تقرير حقوقي عن انتهاكات مروعة بحق الاطفال والنساء في محافظة الضالع خلال الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على المحافظة خلال الفترة من 20مارس 2015م الى 31ديسمبر 2016م.





وقال التقرير الصادر عن مركز وعي للإعلام وحقوق الانسان ان اكثر من (1286) انتهاك للطفولة والمرأة ضمن الانتهاكات الستة الجسيمة في محافظة الضالع ارتكبها الحوثيون وقوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال 21شهرا.





واوضح التقرير ان الانتهاكات توزعت بين القتل والجرح والاختطاف والنزوح وتوقف وحرمان الطلاب من الدراسة وتدمير المدارس وتضرر للمرافق الصحية.





ورصد التقرير مقتل( 19) طفلا خلال العامين من بين حالات قتل الاطفال( 9)حالات بسبب القصف العشوائي على المنازل والقرى و(5)حالات قنص، و(5)حالات في انفجار الغام ومقذوفات،





وبين التقرير مقتل (13)امرأة ( 9)حالات منها قتلت بالقصف العشوائي وحالة واحدة قنص و(3)حالات تسمم حملي ومنع اسعاف بسبب محاصرة وقصف الطرقات.





واوضح التقرير الصادر عن مركز وعي للإعلام وحقوق الانسان جرح عدد(102) في محافظة الضالع منها (20)جرحت عن طريق القنص و(7)حالات بانفجار الغام ومقذوفات، و(75)طفل اصيبوا جراء القصف على المنازل والقرى والاحياء السكنية.





فيما بلغ عدد الجرحى من النساء فوق سن ال18 (91)امرأة (14)جرحت بطلقات نارية وقنص،2حالات في انفجار الغام زرعها الحوثيين ،(75)حالة جرحت نتيجة استهداف القرى والمنازل والطرقات والمزارع.





وسجل التقرير 5حالات اختطاف للأطفال في محافظة الضالع دون سن ال18.





ورصد التقرير موجة نزوح كبيرة تضرر منها النساء والاطفال شهدتها محافظة الضالع خلال العام 2016م جرى الحرب ولم يتسنى للمركز رصد حالات النزوح خلال العام 2015م..





وكشف التقرير عن اكثر من 1930 اسرة نزحت من مساكنها الاصلية من دمت ومريس والعود، بينها 246 اسرة تم تهجيرها وتشريدها من قرية رمه غرب مريس.





واوضح التقرير ان عدد الاطفال النازحين دون سن الثامنة عشرة من بين اجمالي عدد الاسر النازحة 3690 طفل ذكور واناث..





كما رصد مركز وعي للإعلام وحقوق الانسان توقف 2 مدارس عن التدريس بداية 2016م في شمال مريس بقعطبة، وتوقف أكثر من 700 طالب عن مواصلة تعليمهم في (رمه وسون) جراء استهداف المليشيات للطرقات التي تؤدي الى المدارس وللقرى والاحياء السكنية.





واشار التقرير الى ان ما يقارب (290) طفلا دون سن ال18 لم يستطيعوا مواصلة تعليمهم الاساسي بسبب الحرب وفقدان اسرهم لمصادر الدخل ورحيلهم للبحث عن طلب الرزق.





كما رصد المركز تعرض 4 مدارس لتدمير كلي و8 مدارس لتدمير جزئي جراء الحرب المستمرة في محافظة الضالع.





وختم التقرير بالكشف عن وفاة 12 امرأة بتسمم حملي جراء عدم وجود العناية الطبية اللازمة.. واكد التقرير تضرر اكثر من 42 مرفقا صحيا في المحافظة جراء الحرب بالتدمير والاغلاق وانعدام المستلزمات الطبية.