معارك عنيفة تدور في بيحان بشبوة والمليشيات تحاول فك الحصار عن عناصرها بالصفراء





قالت مصادر محلية في محافظة شبوة ان معارك عنيفة تدور في هذه الأثناء في جبهة بيحان بين مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى.





وحسب المصادر، فإن المليشيات الانقلابية تحاول فك الحصار عن عناصرها المحاصرة في منطقة الصفراء منذ يومين، وذلك بعد تضييق الخناق عليها من قبل قوات الجيش والمقاومة وقطع خطوط الامداد على جبهة الصفراء.





وكان قد لقي قائد مليشيا الحوثي والمخلوع في بيحان بشبوة مصرعه في المعارك التي دارت مؤخراً في المنطقة.





وعلمت " الصحوة نت " من مصادر محلية أن القيادي الحوثي /أحمد عبدالقادر الحاج السيد/ قائد محور بيحان توفي الأحد متأثراً بإصابته التي تعرض لها الثلاثاء الماضي في مواقع السليم ببيحان قبل أن تتمكن قوات الجيش والمقاومة من تحريره.





وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربة موجعة في جبهتي بيحان وعسيلان، وفقدت أهم مواقعها الاستراتيجية، وذلك بعد عملية عسكرية لقوات الجيش تمكنت من تحرير موقع العلم والسليم وعدد من المواقع المجاورة.

المصدر | الصحوة نت