نائب الرئيس يثمن دعم المملكة والامارات في إسناد تعز ‏لفك الحصار عنها وتحريرها

ثمّن الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر نائب الرئيس اليمني الدعم والإسناد الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار التحالف العربي، لفك الحصار عن مدينة تعز وتحرير المحافظة من مليشيات الانقلاب وإنهاء معاناة سكانها.
وأكد الأحمر خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض محافظ تعز علي المعمري واتصاله الهاتفي بقائد المحور في المحافظة اللواء الركن خالد فاضل، تحقيق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة ضد مليشيات الحوثي وصالح، خلال اليومين الماضيين، في عدد من مناطق مدينة تعز، عاصمة المحافظة.
مشدداً ضرورة استمرار توحيد الصفوف والعمل لأجل تطهير المحافظة من المتمردين الانقلابيين وإخضاعها لسلطات الدولة والشرعية مؤكداً أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي تولي تحرير المحافظة أولوية قصوى لما لها من أهمية كبرى وتأثير على بقية المحافظات.