نائب الرئيس يثمن دعم المملكة والامارات في إسناد تعز ‏لفك الحصار عنها وتحريرها

ثمّن الفريق الركن علي محسن ‏صالح الأحمر نائب الرئيس اليمني الدعم والإسناد الذي قدمته المملكة ‏العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار التحالف العربي، لفك ‏الحصار عن مدينة تعز وتحرير المحافظة من مليشيات ‏الانقلاب وإنهاء معاناة سكانها.‏

وأكد الأحمر خلال لقائه اليوم في مدينة ‏الرياض محافظ تعز علي المعمري واتصاله الهاتفي ‏بقائد المحور في المحافظة اللواء الركن خالد فاضل، ‏تحقيق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتصارات ‏كبيرة ضد مليشيات الحوثي وصالح، خلال اليومين ‏الماضيين، في عدد من مناطق مدينة تعز، عاصمة ‏المحافظة.‏

مشدداً ضرورة استمرار توحيد الصفوف ‏والعمل لأجل تطهير المحافظة من المتمردين ‏الانقلابيين وإخضاعها لسلطات الدولة والشرعية ‏مؤكداً أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه ‏منصور هادي تولي تحرير المحافظة أولوية قصوى ‏لما لها من أهمية كبرى وتأثير على بقية المحافظات.‏



