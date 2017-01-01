مقتل وإصابة 10 من المليشيات الانقلابية في مواجهات بتعز

قُتل 3 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 7 اليوم الأحد في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز.

في المقابل، أصيب 4 من قوات الجيش والمقاومة في تلك المواجهات، بالإضافة إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفل وامرأتين جراء القصف المستمر على الأحياء والقرى السكنية من قبل المليشيات المتمركزة في محيط المدينة والربيعي .

وتبادل الجيش الوطني والمليشيات القصف في الاقروض بالمسراخ، وقامت المليشيات في نقطة السد بلاد الوافي جبل حبشي غرب المدينة بفرض حصار على المنطقة بمنع دخول المواد الغذائية وتقييد حركة نقل المواطنين .

وواصلت قصفها العنيف على الأحياء السكنية بمحيط معسكر الدفاع الجوي وجبل هان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر،

وتعرضت منطقة المضابي بالعبدلة مقبنة غرب تعز لقصف عنيف بالأسلحة المتوسطة من قبل المليشيات المتمركزة في العشملة .