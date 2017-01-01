المحويت: أسرة تتفا جئ بمقتل طفلها في تعز وهو يقاتل في صفوف الحوثيين دون علمها

تفاجئت أسرة في محافظة المحويت بمقتل طفلها وهو يقاتل في جبهات ميلشيات الحوثي وصالح بمحافظة تعز وسط اليمن.

قالت مصادر مطلعة "أن مقتل الطفل "حسن رزق شاكر" 12عام من أبناء محافظة المحويت قتل في مدينة تعز وهو يقاتل مع الحوثيين دون علم أهله، حيث تم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العسكري بصنعاء".

وأضافت المصادر "أن شقيق الطفل القتيل قام اليوم بقطع الطريق العام جوار إدارة أمن بمحافظة المحويت وذلك بمبرر إعطائه طقم عسكري يسافر به الى صنعاء من أجل تسلُّم جثة أخيه".

وذكرت المصادر" أن الميلشيات رفضت طلب أخو الطفل القتيل فقامت بإطلاق الرصاص الحي والذي أدى إلى إصابة شخص بشظية في رجله، وحاولوا رفعه من التقطع بالخط العام لكنهم فشلوا ولا يزال الخط مقطوع ".

وحملت أسرة الطفل القتيل ميلشيات الحوثي وصالح مسئولية مقتل ابنها في جبهات القتال والتي أخذته بدون علم أهله، في الوقت الذي لا يزال طفل صغير.

بذكر أن ميلشيات الحوثي وصالح تستخدم الأطفال في المعارك حيث تعمل على تجنيدهم وإرسالهم للجبهات للقتال في صفوفهم، وعملت ميلشيات الحوثي على تجنيد المئات من الأطفال خلال السنوات الماضية بحسب منظمات حقوقية.