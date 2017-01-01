ميلشيات الحوثي تقتل قيادي بحزب المؤتمر في منزلة بذمار

أقدمت ميلشيات الحوثي صباح اليوم الأحد على قتل قيادي في حزب المؤتمر داخل منزله وإصابة آخر من أبناء منطقة طلحامة بمديرية جهران في محافظة ذمار وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية "أن ميلشيات الحوثي قتلت القيادي بحزب المؤتمر "فؤاد العسودي" وأصابت "عبد الله العسودي" أثناء حملة عسكرية في المنطقة للبحث عن مطلوبين للميلشيات".

وأفادت المصادر"أن أطقم حوثية وصلت إلى منطقه "طلحامه" بمديرية جهران وباشرت بإطلاق النار العشوائي على المنازل بدعوى بحثها عن مطلوبين لم تفصح عن أسمائهم".

وذكرت المصادر "أن أقارب القيادي المؤتمري والمصاب هددوا بان دم أبناءهم "لن تذهب هدرا" وحملوا ميلشيات الحوثي المسؤولية وعلى رأسهم القيادي الحوثي "يحي حسين الكبسي" ومازالت الأمور متوترة حتى ساعة كتابة الخبر

ويعد "فؤاد العسودي" احد قيادات حزب المؤتمر الشعبي وأحد مناصري ميلشيات الحوثي أثناء سيطرتهم على مؤسسات الدولة وانقلابهم على السلطات الشرعية خلال سبتمبر من العام 2014.