إب: نهب كميات من المساعدات الغذائية بجبلة من قبل قيادات حوثية

تواصل مليشيات الحوثي وصالح نهبها للمساعدات الإنسانية والغذائية بمحافظة إب في الوقت الذي يتم استبعاد المستحقين والمتضررين من الأحداث لصالح قيادات ومشرفين المليشيات.

وقال مصدر محلي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب بأن عدد كبير من المساعدات الإنسانية والغذائية تم مصادرتها عن مستحقيها والإستحواذ عليها من قبل قيادات تابعة للمليشيا.

وقالت مصادر متطابقة بمديرية جبلة بأن المساعدات الغذائية تتعرض للنهب والسرقة من قبل مشرف المديرية المعين من قبل جماعة الحوثي وقيادات أخرى بالمديرية .

وبحسب المصادر فإن مشرف الحوثيين بمديرية جبلة حميد المتوكل قام بنهب عدد كبير من المساعدات الغذائية.

وأضافت المصادر بأن مدير المركز التعليمي بمديرية جبلة عبدالملك لطف المتوكل والمعين من قبل المليشيات، قام هو الآخر بنهب كمية من المواد العذائية والإيوائية المقدمة للمتضررين من الأحداث التي تشهدها البلاد.

وبحسب المصادر فإن مدير المركز التعليمي المتوكل نهب أكثر من 150 سلة غذائية فيما صادر قيادي آخر 150 سلة غذائية أخرى ، ونهب مشرف الحوثيين أكثر من تلك الكمية وسط استياء من المواطنين عندما تم نهب المساعدات أمام أعينهم.

وقالت المصادر بأن عمليات النهب تمت بتواطؤ منسق برنامج الغذاء العالمي في المحافظة .

وتحدث الكثير من المواطنين من أبناء محافظة إب في وقت سابق عن بيع مواد غذائية ومساعدات الأشهر الماضية في الأسواق المحلية والمحال التجارية بمدينة القاعدة ومديريات يريم والرضمة وذي السفال.