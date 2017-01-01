قناة بلقيس الفضائية تدشن بثها المباشر للأخبار على مدار الساعة

دشنت قناة بلقيس الفضائية اليمنية والتي تبث من تركيا بثها المباشر لنشراتها الاخبارية على مدار الساعة.

وقال مدير قناة بلقيس – أحمد الزرقة – أن تدشين البث الإضافي للنشرات يأتي في سياق سعي القناة لتقديم خدمة إخبارية متواصلة لجمهورها ومتابعة التطورات في كافة المجالات.

وأشار الزرقة إلى أن التوجهات الجديدة تقضي بإفراد مساحة أوسع لأخبار المحافظات والتركيز على القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان التزاما بالخط التحريري الذي انتهجته القناة منذ تأسيسها.

مؤكداً استمرار القناة على العمل وفق المعايير المهنية الفنية العالية لضمان تقديم رسالة إعلامية واضحة وقريبة من تطلعات اليمنيين وهمومهم.

وكانت قناة بلقيس قد أطلقت خدماتها الإخبارية في مارس 2015، بواقع 12 ساعة، فيما تم توسيع البث الى 18 ساعة في مايو 2016، وبتدشين اليوم تكون بذلك أول قناة إخبارية يمنية تبث على مدار الساعة.