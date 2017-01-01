صعدة: الجيش يفتح جبهة جديدة ويحرر مواقع في معقل مليشيات الحوثي

تمكنت قوات الجيش من تحقيق انتصارات جديدة صباح اليوم في معقل مليشيات الحوثي والمخلوع بمحافظة صعدة .

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة في تصريح خاص للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش فتحت جبهة جديدة في مديرية البقع بصعدة.

وأكد العميد الاثلة ان قوات الجيش تمكنت صباح اليوم من دحر مليشيات الانقلاب وتحرير جبل الثار وجبل حبش ومخنق صله في جبهة البقع مكبدة المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح ,مضيفا الى استعادة كميات من الاسلحة والذخائر خلفتها الميليشات بعد دحرها من المواقع.

وكان رجال الجيش يوم أمس قد استكملوا تحرير مقر قيادة اللواء 101 مشاة ومواقع اخرى من المليشيات في جبهة البقع بصعدة.