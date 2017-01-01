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الحديدة: مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر في عملية للمقاومة بمديرية الحوك

الأحد 01 يناير 2017 06:33 م الصحوة نت _ الحديدة
الحديدة: مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر في عملية للمقاومة بمديرية الحوك

قتل أحد مسلحي مليشيا الحوثي وجرح آخر، اليوم الأحد في هجوم نفذه رجال المقاومة الشعبية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لإقليم تهامة "أن أفراد المقاومة استهدفوا بالرصاص الحي إثنين من مسلحي مليشيا الحوثي كانا يستقلان سيارة في الكورنيش على البحر بمديرية الحوك".

وأضاف المركز "أن الهجوم أسفر الهجوم عن مصرع أحد عناصر المليشيا وإصابة آخر".

يذكر أن المقاومة الشعبية في إقليم تهامة والمناطق التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي تعتمد عن شن هجمات مباغته وكمائن على مواقع ونقاط الميلشيات وتكبدهم خسائر فادحه.

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