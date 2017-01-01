السفارة السعودية بالقاهرة:الحوثيون وصالح انتهكوا المواثيق الدولية بـ75 ألف انتهاك خلال أشهر

أصدرت سفارة السعودية لدى القاهرة بياناً اليوم الاحد تناول مخالفة الحوثي لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، حيث أشار البيان إلى التزام المملكة بقرار الأمم المتحدة رقم 2216 المتعلق بوقف إطلاق النار في اليمن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة ورفع الحصار عنها.

و أفاد البيان انه في 20 أكتوبر 2016 أكد وزير خارجية المملكة تأييد دعوة الحكومة اليمنية قائلاً " نؤيد دعوة الحكومة اليمنية لوقف أعمال العنف لذلك ودول التحالف تتقيد بذلك.

ولكن مره أخرى أريد أن أؤكد أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا". و خلال فترة الهدنة من 20 ابريل 2016 حتى 13 يوليو 2016 تم تسجيل 12704 حالة انتهاك للهدنة،

كما بلغ اجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال النصف الاول من العام الماضي 75382 مرة ما بين القتل والاصابة والاختطاف والاعتقال والتعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتفويض سلطات الدولة وتجنيد الاطفال والعقاب الجماعي.

و في الفترة من 2014 الى 2015 تم رصد 257 حالة انتهاك ضد المؤسسات الإعلامية 86 موقعاً الكترونية تم اختطاف 91 أكاديمي واعتقال 262 عسكري واعتقال 1302 فرد لانتمائهم السياسي 2706 حالة اختفاء قسري و32 فرد تحت الإقامة الجبرية في صنعاء.





* الأخبارية