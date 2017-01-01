مصرع قائد المليشيات الانقلابية في بيحان بشبوة "الاسم"

لقي قائد مليشيا الحوثي والمخلوع في بيحان بشبوة مصرعه في المعارك التي دارت مؤخراً في المنطقة.





وعلمت " الصحوة نت " من مصادر محلية أن القيادي الحوثي /أحمد عبدالقادر الحاج السيد/ قائد محور بيحان توفي اليوم الأحد متأثراً بإصابته التي تعرض لها الثلاثاء الماضي في مواقع السليم ببيحان قبل أن تتمكن قوات الجيش والمقاومة من تحريره.





وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربة موجعة في جبهتي بيحان وعسيلان، وفقدت أهم مواقعها الاستراتيجية، وذلك بعد عملية عسكرية لقوات الجيش تمكنت من تحرير موقع العلم والسليم وعدد من المواقع المجاورة.





يأتي هذا فيما تستمر المواجهات في آخر معاقل المليشيات الانقلابية في شبوة، وتحاصر قوات الجيش العديد من مواقع المليشيات أهمها مواقع الصفراء.





وكان قد شنت المليشيات الانقلابية هجوماً كبيراً على مواقع الجيش المحررة مؤخراً في محاولة لفك الحصار عن مواقعها في الصفراء، الا انها فشلت في ذلك.





المصدر | الصحوة نت