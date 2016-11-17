التعاون الإسلامي توصي باتخاذ خطوات عملية عاجلة لردع الحوثيين

أوصى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل فريق عمل للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار اعتداء مليشيات الحوثي وصالح التي أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه مكة المكرمة في أكتوبر الماضي.

وقرر الاجتماع توجيه رسالة من اللجنة التنفيذية باسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة وبقية الأراضي الإسلامية المقدسة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، الذي عقد اليوم في مكة المكرمة ، لبحث إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة.

ودعا البيان الختامي أمين عام المنظمة لتنفيذ هذا القرار ورفع ما يتم التوصل إليه لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن.

وأكد البيان التزام الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقاتها؛ صوناً للسلم والأمن وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها.

كما قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء، اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في جدة مؤخرا والذي طالب الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، بوصفه شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفاً واضحاً في زرع الفتة الطائفية وداعماً أساسياً للإرهاب.

هذا وكان مليشيات الحوثي والمخلوع قد اطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه مكة المكرمة مطلع الشهر الماضي واعترضته دفاعات التحالف العربي في سماء الطائف.

وصعدت مليشيات الحوثي والمخلوع من عملياتها القتالية على الحدود مع المملكة العربية السعودية وتستهدف بصورة مستمرة المدنيين المتواجدين في المناطق الحدودية.

وتتصدى القوات السعودية المشتركة ما بين الحين والآخر لمحاولات تسلل باتجاه مناطق حدودية مع المملكة، وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيات التي تنتحر على الحدود لمحاولة صنع انتصار وهمي.