السعودية تعلن مقتل جندي من حرس الحدود في تبادل اطلاق النار مع الانقلابيين





اعلنت وزارة الداخلية السعودية الاحد مقتل جندي سعودي عند نقطة مراقبة حدودية مع اليمن اثر تبادل لاطلاق النار مع متمردين حوثيين السبت. واوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان ان الجندي قتل السبت في منطقة جازان الحدودية مع اليمن خلال تبادل لاطلاق النار مع المتمردين الحوثيين.

وتابع البيان ان تبادل اطلاق النار وقع عندما تعرض موقع للجيش السعودي في جازان "لاطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة".

وقال المتحدث الأمني للداخلية، اللواء منصور التركي، إنه عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح السبت (3:40 تغ) تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة.

وأضاف التركي أنه نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل الجندي أول بحرس الحدود هاشم عبيد محمد البركاتي، ولفت إلى أنه "تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة من القوات البرية والسيطرة على الموقف". ويعد هذا ثالث جندي سعودي تعلن المملكة مقتله في اشتباكات مع الحوثيين منذ السبت الماضي.