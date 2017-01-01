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الحوثي يخسر معظم قياداته والمخلوع يسحب جزءاً من قواته لحمايته

الأحد 01 يناير 2017 12:59 م الصحوة نت - الخليج
الحوثي يخسر معظم قياداته والمخلوع يسحب جزءاً من قواته لحمايته


كشف العميد الركن "محمد جسار" المنشق عن قوات الحرس الجمهوري عن فقد جماعة الحوثي معظم قياداتها العقائدية، التي قُتلت في المواجهات المسلحة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فيما تواصل المخلوع علي صالح مع مراكز قوى قبلية موالية، عقب تصاعد حدة الخلافات بينه وبين جماعة الحوثي.


وأكد العميد جسار أن معظم القيادات العقائدية لميليشيات الحوثيين قُتلت، في معارك شهدتها محافظات «عدن، وتعز، ومأرب، والجوف، وأبين، وشبوة»، وأن الجماعة فقدت هذا النوع من القيادات المتشددة والعقائدية، والتي كانت تمثل قيادات ميدانية للميليشيات في مختلف الجبهات.

 

من جهة أخرى أكدت مصادر مقربة من الرئيس المخلوع، أنه بادر بإجراء اتصالات مع مراكز قوى قبلية موالية له في محافظة صنعاء عقب تصاعد حدة الخلافات بينه وبين قيادة جماعة الحوثي.


وأشارت المصادر ل«الخليج» إلى أن صالح حذر العديد من المشايخ والوجاهات القبلية له، من التواصل مع قيادات جماعة الحوثي. وعلمت «الخليج» أن المخلوع وجه قيادات وحدات في قوات الحرس الجمهوري الموالية له، بتقليص عدد الجنود المشاركين في المواجهات المسلحة في جبهتي «نهم وميدي»، وإرسال قوات للتمركز في بعض المناطق القبلية المحيطة بالعاصمة.


 

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