ضبط قاطرة أسلحة في المكلا على متنها أسلحة وقاذفات صواريخ كانت في طريقها إلى المليشيات





تمكنت قوات النخبة في محافظة حضرموت من ضبط قاطرة تحمل على متنها أسلحة وقاذفات صواريخ مهربة في منطقة واقعة بين مديرية الريدة الشرقية وسيحوت شرق مدينة المكلا عاصمة حضرموت.





وقال المحافظ بن بريك في تصريح خاص لصحيفة «المدينة» السعودية: إن هذه الأسلحة تشبه ما تم ضبطه في محافظة مأرب شمال اليمن وهي صواريخ وأسلحة، مؤكدا أن القبض على هذه القاطرة يأتي بعد تنفيذ توجيهات الرئيس القاضية بتشديد الرقابة على منافذ الجمهورية.





وأشار الى أن قيادة المنطقة الثانية وإدارة الأمن بالمحافظة كانت قد اتخذت التدابير اللازمة وكللت هذه التدابير بإلقاء القبض على القاطرة التي تحمل هذه الأسلحة المهربة والتي كانت في طريقها للإنقلابية. منوهًا أن هذه الحملة كثفت التشديد على كافة السيارات والقاطرات التي تدخل عبر المنافذ وكذا تفعيل الرقابة على سواحل المهرة وحضرموت وشبوة.





وأشار المحافظ أنه المحافظ انه تم العثور على ثلاث عبوات ناسفة زرعها عنصران على ضفاف خور المكلا السياحي. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من قبل المواطنين بوجودها وجرى استدعاء خبراء من مكافحة الألغام الذين قاموا بتفكيك وإبطال هذه العبوات وأن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بمطاردة المشتبه بهم في وضع هذه العبوات على الخور وذلك لتعقبهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.