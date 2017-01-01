محافظ صعدة:المقاومة ضبطت أسلحة إيرانية في صعدة ونستعد للمعركة المصيرية

أكد محافظ محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية –هادي طرشان – أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطروا على معسكر اللواء 101 والعثور على مخازن للأسلحة الإيرانية في جبهات صعدة.





وقال طرشان في تصريحات إلى «عكاظ»: "نستكمل الاستعدادات اللازمة للمعركة المصيرية لاسترداد كامل مديريات صعدة، والقضاء النهائي على المشروع الحوثي"، مضيفا أن جزءا من القوات أنهت تدريباتها وتستعد للنزول إلى الميدان، فيما شارفت أخرى على النهاية. ولفت إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحولاً تكتيكياً في العمليات العسكرية في محافظة صعدة.





وحذر طرشان المدنيين من الوجود بالقرب من المواقع العسكرية ومراكز تجمع الميليشيات الانقلابية.





من جهته، قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة لـ«عكاظ»، إن خسائر الميليشيات بالعشرات ومن بين القتلى قيادات انقلابية، مؤكدا السيطرة على مخازن للأسلحة والمعدات في مقر اللواء 101، بالإضافة إلى السيطرة على جبل القيادة والرملية في المثلث الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة.





وأوضح الأثلة الذي يقود المعركة في جبهة البقع أن المعركة لا تزال عنيفة، إذ يحاول الانقلابيون استعادة اللواء 101، لافتا إلى أن حقول الألغام الواسعة، والصواريخ الحرارية، يمثلان أبرز التحديات التي تواجه العمليات العسكرية في جبهة علب في صعدة.