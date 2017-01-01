حجة: سوء التغذية يجتاح المحابشة ويصيب اكثر من 2000 طفل





كشف تقرير طبي عن اصابة اكثر من الفين و300 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية بمديرية المحابشة محافظة حجة خلال الفترة يناير-اكتوبر 2016م .





وبين التقرير الصادر عن ادارة الصحة بالمديرية -حصلت الصحوة نت على نسخة منه- بأن 831 طفل مصابون بحالات وخيمة فيما 1557 طفل مصابون بحالة سوء تغذية متوسطة.





واوضح التقرير بأن هناك كثير من المناطق بالمديرية لا توجد بها مرافق صحية ويواجه الاهالي فيها صعوبة وصولهم الى المراكز الصحة في اشارة الى ان هناك حالات اصابة بسوء التغذية لم يتم رصدها.





تجدر الاشارة الى ان عدد الاطفال دون سن الخامسة بالمديرية يبلغون 12 ألف و743 طفل وطفلة، كما تعد مديرية المحابشة من افضل المديريات في مستوى دخل الفرد والحالة المعيشية للمواطنين، الا ان الاوضاع الراهنة نتيجة سياسات المليشيات الانقلابية ادت لاجتياح سوء التغذية المديرية لاول مرة في تاريخها.





يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه قيادة المليشيات بالمحافظة مؤخرا بإيقاف نشاط العيادات المتنقلة التي تعمل بتمويل منظمات دولية في مجال معالجة سوء التغذية بين الاطفال، الامر الذي سيضاعف من معاناة السكان ويزيد من اعداد المصابين بسوء التغذية الذي يهدد حياتهم.