الضالع: 2016م عام مثقل بالجرائم والانتهاكات (رصد)





باستقراء بسيط لأحداث العام 2016، فإن أجواء الحرب والمآسي التي خلفتها حرب المليشيات الظالمة ألقت بظلالها على الحياة العامة طيلة أشهر العام وبخاصة المحافظات التي لا تزال تشهد معارك وحرب ضروس ومنها الضالع في مديريات جبن – دمت – قعطبة وبها جبهتين مستعرة ( مريس – حمك بالعود ) بمديرية قعطبة.





وبالعودة إلى العام الماضي 2015م والذي كان قد تمكنت المقاومة بالضالع من استكمال تحرير المحافظة وتكللت باستعادة معسكر الصدرين في 8 أغسطس وبسقوطه جرى تطهير معسكري الأمن المركزي والنجدة ومبنى المجمع الحكومي ومناطق سناح وقعطبة من عناصر المليشيات الانقلابية لتصبح الضالع هي الأولى من بين المحافظات التي جرى تحريرها واستعادتها لأحضان الشرعية.





ثلاثة أشهر كاملة عاشتها الضالع بعد خروج المليشيات منها في الثامن من أغسطس وإن كانت قواتها لا تزال على مشارف المحافظة في نقيل الخشبة غربا، قبل أن تعاود المليشيات الاعتداء على المحافظة من جديد ولكن من اتجاه الشمال والشرق عبر مهاجمة مديريتي دمت وجبن، فكان أن جرى السيطرة على دمت في ال 7 نوفمبر 2015م، بصورة غير متوقعة على الإطلاق ما شكل لها عامل إغراء كبير في إمكانية الوصول إلى الصدرين والضالع لكنها اصطدمت بقوة في جبال مريس وتلقت ضربات موجعة كلفتها الكثير من الخسائر في المعدات والأرواح على أيدي رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.





وفي إطار عدوانها المتواصل على محافظة الضالع، دشنت المليشيات جرائمها الإرهابية بحق المواطنين بحملة تفجير واسعة مطلع العام في مدينة دمت، واختتمته بحملة تفجير أخرى في مديرية جبن، وبينهما العشرات من الجرائم والانتهاكات.





وإذا كان تفجير المنازل هو سلاح الانقلابيين لإرهاب اليمنيين وتخويفهم، فقد تنوعت ممارساتها وأعمال القتل وزرع العبوات الناسفة وقصف القرى والتجمعات السكانية عشوائيا بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا وفرض حصار مطبق على قرى غرب مريس.





لم تدخر المليشيا الانقلابية في حربها على الشعب اليمني وسيلة للقتل والقمع إلا ومارستها أملا في إخماد جذوة المقاومة في نفوسهم، ففي هذا السياق امتدت أيادي الغدر والخيانة لتنال من قائد المقاومة الشعبية في محور مريس دمت جبن الشهيد العقيد نصر صالح الربية والشيخ على مسعد الماطري في منطقة العبر بمحافظة شبوة وهو في طريقه إلى محافظة مأرب واستهداف قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مريس بعبوة ناسفة في منطقة الجبارة، ما أسفر عن استشهاد أربعة وجرح 6 آخرين.





كما أن استهداف المدنيين رجالا ونساء وأطفال كان هدف قناصة مليشيات الحوثي والمخلوع المتواصل؛ ولم تسلم جثامين الشهداء والجرحى هي الأخرى من الاختطاف والتنكيل ومنع العلاج عنهم حتى الوفاة كمال هو حال الشهيد خالد المثيل والشهيد عبدالرحمن القرش والجريحين محمد الظاهري ومحمد أحمد حيدرة.





وفي سابقة هي الأولى من نوعها فرضت المليشيات حظر تجوال خلال ساعات الليل في دمت ونفذت عملية اختطاف واسعة بحق شباب قرية الحقب في دمت.





الصحوة نت رصدت أهم وأبرز أحداث العام في المحافظة: