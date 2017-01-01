الضالع: 2016م عام مثقل بالجرائم والانتهاكات (رصد)

باستقراء بسيط لأحداث العام 2016، فإن أجواء الحرب والمآسي التي خلفتها حرب المليشيات الظالمة ألقت بظلالها على الحياة العامة طيلة أشهر العام وبخاصة المحافظات التي لا تزال تشهد معارك وحرب ضروس ومنها الضالع في مديريات جبن – دمت – قعطبة وبها جبهتين مستعرة ( مريس – حمك بالعود ) بمديرية قعطبة.
وبالعودة إلى العام الماضي 2015م والذي كان قد تمكنت المقاومة بالضالع من استكمال تحرير المحافظة وتكللت باستعادة معسكر الصدرين في 8 أغسطس وبسقوطه جرى تطهير معسكري الأمن المركزي والنجدة ومبنى المجمع الحكومي ومناطق سناح وقعطبة من عناصر المليشيات الانقلابية لتصبح الضالع هي الأولى من بين المحافظات التي جرى تحريرها واستعادتها لأحضان الشرعية.
ثلاثة أشهر كاملة عاشتها الضالع بعد خروج المليشيات منها في الثامن من أغسطس وإن كانت قواتها لا تزال على مشارف المحافظة في نقيل الخشبة غربا، قبل أن تعاود المليشيات الاعتداء على المحافظة من جديد ولكن من اتجاه الشمال والشرق عبر مهاجمة مديريتي دمت وجبن، فكان أن جرى السيطرة على دمت في ال 7 نوفمبر 2015م، بصورة غير متوقعة على الإطلاق ما شكل لها عامل إغراء كبير في إمكانية الوصول إلى الصدرين والضالع لكنها اصطدمت بقوة في جبال مريس وتلقت ضربات موجعة كلفتها الكثير من الخسائر في المعدات والأرواح على أيدي رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وفي إطار عدوانها المتواصل على محافظة الضالع، دشنت المليشيات جرائمها الإرهابية بحق المواطنين بحملة تفجير واسعة مطلع العام في مدينة دمت، واختتمته بحملة تفجير أخرى في مديرية جبن، وبينهما العشرات من الجرائم والانتهاكات.
وإذا كان تفجير المنازل هو سلاح الانقلابيين لإرهاب اليمنيين وتخويفهم، فقد تنوعت ممارساتها وأعمال القتل وزرع العبوات الناسفة وقصف القرى والتجمعات السكانية عشوائيا بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا وفرض حصار مطبق على قرى غرب مريس.
لم تدخر المليشيا الانقلابية في حربها على الشعب اليمني وسيلة للقتل والقمع إلا ومارستها أملا في إخماد جذوة المقاومة في نفوسهم، ففي هذا السياق امتدت أيادي الغدر والخيانة لتنال من قائد المقاومة الشعبية في محور مريس دمت جبن الشهيد العقيد نصر صالح الربية والشيخ على مسعد الماطري في منطقة العبر بمحافظة شبوة وهو في طريقه إلى محافظة مأرب واستهداف قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مريس بعبوة ناسفة في منطقة الجبارة، ما أسفر عن استشهاد أربعة وجرح 6 آخرين.
كما أن استهداف المدنيين رجالا ونساء وأطفال كان هدف قناصة مليشيات الحوثي والمخلوع المتواصل؛ ولم تسلم جثامين الشهداء والجرحى هي الأخرى من الاختطاف والتنكيل ومنع العلاج عنهم حتى الوفاة كمال هو حال الشهيد خالد المثيل والشهيد عبدالرحمن القرش والجريحين محمد الظاهري ومحمد أحمد حيدرة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها فرضت المليشيات حظر تجوال خلال ساعات الليل في دمت ونفذت عملية اختطاف واسعة بحق شباب قرية الحقب في دمت.
الصحوة نت رصدت أهم وأبرز أحداث العام في المحافظة:
- مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تستهدف قرى مريس بصواريخ الكاتيوشا عشوائيا ومواجهات عنيفة في تبة التهامي ومواجهات في حمك يوم 1 / 1 / 2016م
- الجيش الوطني والمقاومة في مريس تلقي القبض على شخص يقوم بزرع عبوات ناسفة في سيارات القيادات والأماكن العامة في مريس . 10/ 1 / 2016م
- معارك عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي والمخلوع في قطاع يبار بجبهة حمك.بالعود غرب الضالع 1 / 1 / 2016م
- المقاومة الشعبية في مريس ودمت تتقدم في دمت وتسيطر على حصن الحقب وخارم وتقطع الامداد على المليشيات في جبل ناصة والتهامي وخط جبن دمت ومواجهات في دمت القديمة ومقتل قيادي حوثي ومرافقيه. 18/ 1/ 2016م
- فشل تقدم المقاومة في دمت بسبب تأخر الامداد ونفاد الذخيرة وانسحاب رجال المقاومة إلى مريس 17/ 1/ 2016م
- استشهاد 2 من رجال المقاومة وجرح آخرين في مواجهات دمت والمليشيات تختطف جثامين القتلى والجرحى من مستشفيات دمت وتنقلهم لجهات غير معلومة . 17/ 1/ 2016م
- تفجير منازل قيادات المقاومة الشعبية في دمت العقيد نصر صالح الربية بقرية المعزوب وتضرر منازل أخرى والعقيد عبدالله القاضي بقرية خاب ومواطنين في دمت القديمة
- بعد تفجير منزل جمال برمان ، مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تفجر منزل المحامي وعضو مؤتمر الحوار الوطني عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات الجرائم والانتهاكات عبدالرحمن برمان في قرية الجهدعة برياشية دمت 22 / 1/ 2016م
- واختطاف ثلاثة من أفراد المقاومة من شباب قرية الجهدعة . 22/ 1/ 2016م
- نهب عدد من السيارات ومزارع المواطنين في دمت . 17/ 1/ 2016م
- المكتب التنفيذ في محافظة الضالع يعقد اجتماعه الشهر الأخير برئاسة المحافظ فضل الجعدي في دورته الثانية عشرة والأخيرة للعام المنصرم 2015م 27 / 1/ 2016م
- اللجنة الأمنية بالضالع تجدد ثمان نقاط خاضعة لإشراف الأمن العام بالمحافظة 27 / 1/ 2016م
- وكيل المحافظة أمين صالح يجمد نشاطه احتجاجا على تردي الأوضاع بالمحافظة وعدم التفات الشرعية والتحالف تجاهها . 28/ 1/ 2016م
- محافظ الضالع فضل الجعدي يصدر قرارات تعيين لمدراء خمس مديريات . . 28/ 1/ 2016م
- نقطة أمنية بالضالع تضبط سيارة محملة بمواد خاصة بصناعة المتفجرات قادمة من صنعاء 30 / 1/ 2016م
- إصابة القيادي بالمقاومة الجنوبية رئيس اصلاح الضالع أحمد ناصر الثوير في معارك مريس 3 / 2
- أسرة الزميل فوزي المريسي تقدم الشهيد الثاني محمد غالب 3 / 2
- انفجار عبوة ناسفة أمام مقر حزب الإصلاح في قعطبة أدى لإلحاق أضرار بالغة بسيارة متوقفة ولا إصابات 4 / 2
- مقتل وجرح عشرات المليشيات في مواجهات شمال مريس بينهم القيادي الحوثي غلي شماط 9 / 2
- المقاومة في مريس تحتفي بمرور 100 يوم صمود في وجه العدوان الحوثيعفاشي على المنطقة 9 / 2
- عودة الكهرباء إلى الضالع بعد انقطاعها لمدة عام كامل 16 / 2
- تدشين عشرة مشاريع في المياه بكلفة نصف مليون دولار بتمويل كويتي 19 / 2
- ثورية الحوثي توقف رواتب الموظفين بالضالع وتشترط توقيع المحافظ السابق علي قاسم طالب على الشيكات 2/ 3
- مجهولون يلقون بقنبلة يدوية على باحة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء سيف البقري ولا إصابات 4/ 3
- بينهم عشرة من قرية واحدة (قرية وشل) المليشيات الحوثية تشيع جثامين قتلاها في معارك جبهة مريس 28 / 2
- استشهاد القيادي في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهة حمك بالعود العقيد عبداللطيف القحيف في مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي والمخلوع صالح 11 / 3
- اغتيال قائد المقاومة الشعبية بمحور مريس دمت جبن العميد نصر الربية والشيخ علي مسعد الماطري في منطقة بالعبر أثناء ذهابهم الى محافظة مأرب 11/ 4
- قائد اللواء 33 مدرع يدشن أول مشروع للرماية الحية بسلاح الدبابات بالضالع منذ تحريرها من أيدي الانقلابيين 15 / 3
- مريس تشيع جثمان الشهيد العقيد ركن عبدالله الجلال الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في صفوف الجيش الوطني في محافظة مأرب 24 / 4
- برعاية المحافظ الجعدي حملة نظافة واسعة لإزالة مخلفات الحرب من مدينة الضالع 25 / 4
- إطلاق قذيفة آر بي جي بجانب منزل محافظ الضالع فضل الجعدي في مدينة الضالع ولا إصابات 7/5 /2016م
- الحوثيون بدمت يخرجون المواطن حميد طاهر الصيادي من منزله بقرية نجد القرين من جوار زوجته وأطفاله ويعدمونه رميا بالرصاص في الخط العام .28 / 5 / 2016م
- الضالع تقيم مهرجان الوفاء بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المحامي مسعد العقلة 30 / 5 / 2016م
- مقتل وجرح أكثر من 25 حوثيا في كسر هجوم كبير في يعيس ومقتل القيادي الحوثي أبو الليث ومرافقيه التاسع من رمضان 6/6
- إصابة أسرة كاملة في سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل في قرية رمه 15 / 6 / 2016م
- نهب منزل رئيس اصلاح الضالع لأستاذ سعد الربية 9 / 7
- المقاومة بحمك تأسر القيادي الحوثي أبو عمار ومرافقه أبو كفن بالقرب من يبار
- مليشيا الحوثي والمخلوع تقطع الخط العام اب فعطبه العام للمسافرين في مفرق الجعدي بالسبرة 8/7
- تصفية أحد أفراد المقاومة الشعبية داخل حوش منزله من قبل متحوثين بقرية عدنة الشامي غرب مريس 17 / 7
- مكتب بريد الضالع يشرع لصرف رواتب الموظفين بعدا انقطاع دام لأشهر 27 /7
- استشهاد الشاب اسامه الذيباني واصابه اخر بانفجار إرهابي غادر استهدف منزل المواطن إبراهيم الكريت بجوار دار القران بدمت 25/ 7
- المقاومة الشعبية في محور مريس دمت جين تحتفي بالذكرى السنوية الأولى لاستعادة معسكر الصدرين واستكمال تطهير المحافظة 8/8
- نجاة قائد المقاومة الشعبي في مريس عبدالعزيز غالب والقيادي في الجيش الوطني الرائد أحمد سمنان من تفجير إرهابي استهدفهما واستشهاد 4 واصابه 6من مرافقيه 22/8
- استمرار الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على قرى غرب مريس رمه وسون 24 / 8
- نجاة مراسل قناة يمن شباب بالضالع الزميل عبدالعزيز الليث وإصابة 2 من مرافقيه برصاص مسلحين يتبعون أحد القيادات العسكرية في العود بقعطبة 12/9
- نجاة مدير أمن مديرية قعطبة العقيد محمد عبدالله هذال ( شوفر ) برصاص مسلحين في نقطة أمنية بسناح 6 / 10
- مقتل وجرح أكثر من 15 من مسلحي الحوثي والمخلوع صالح بينهم القيادي غمضان الأبيض في منطقة العذارب بجبهة حمك بالعود 11 / 10 / 2016م
- بتر قدما امرأة مسنة في انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات بقرية المعصر غرب مريس 18/ 10/ 2016م
- حملة اختطاف واعتقالات واسعة قامت بها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بحق أهالي قرية الحقب بدمت 22/ 10 / 2016م
- مقتل القيادي الحوثي أبو زياد مع مرافقيه في جبل حمك 25/10
- السلطات المحلية وقبائل مديرية الشعيب تسير قافلة مساعدات غذائية ودعم مادي ولوجستي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهه مريس 26/10
- مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تطلق صاروخ متوسط المدى من منصة إطلاق نصبتها بجوار مبنى المهد المهني بدمت باتجاه معسكر الصدرين وسقوطه في منطقة نائية /27/10
- نجاة مدير أمن محافظة الضالع عبيد محمد قاسم من محاوله اغتيال فاشله في مدينة عدن /3/11
- مقتل امرأة حامل بجوار زوجها برصاص نقطة للمليشيات الحوثية أثناء توجهها للمستشفى في مدينة جبن 11/11
- اختطاف رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية جبن وعدد من أقربائه من حملة عسكرية يقودها القيادي الحوثي أبو رعد الريامي وإيداعهم سجن القلعة برداع للضغط على قريب لهم عدم الزواج من هاشمية في دولة قطر .16 / 11
- وفاه 6 من عائلة واحدة أسرة المواطن فائز فلاح بسقوط سيارة كانوا يستقلونه في سد الغولين بدمت بعد عودتهم من مدينة دمت 2/12
- نجاة قائد معسكر الصدرين العميد عبدالله أحمد مزاحم من محاولة اغتيال فاشلة بإنفجار عبوة ناسفة زرعت في الطريق الترابي على مدخل المعسكر 23 / 11
- اغتيال قيادي حوثي يدعى مختار وبران في مديرية جبن برصاص مسلحين مجهولين 19/12
- حملة عسكرية للمليشيات لتفجير منزل المواطن سليم المسن بجبن ومواجهات تخلف أكثر من 6 قتلى و8 جرحى في صفوف المليشيات في اشتباكات مع قبائل جبن 21/ 12
- المليشيات الانقلابية تفجر منزلين لآل عصفور في قرية نعوة بمديرية جبن بالضالع 22 / 12