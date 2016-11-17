محافظ مأرب:من غير المنطقي سعي الدول الكبرى لشرعنة الانقلاب

أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ان المعركة تمضي ضد المليشيات الانقلابية لصالح الشعب ذلك الصوت الذي لا يعلو عليه صوت إلا لله وحدة.



وأشار أن الشعب عانى ولا زال يعاني جراء انقلاب المليشيات على السلطة المنتخبة تحت قوة السلاح وإسقاط مؤسسات الدولة وشن الحروب على مختلف مناطق اليمن وما خلفته من قتل وتدمير وتهجير واعتقالات تعسفية ونهب للممتلكات العامة والخاصة التي تضعها في صدارت الجماعات المتطرفة وأعداء الإنسانية والسلام معا.

وقال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة في كلمة السلطة المحلية بأربعينية الشهيد عبدالرب الشدادي :تأتي هذه الفعالية متزامنة مع حلول الذكرى (49) لعيد الجلاء الذي يصادف ال 30 من نوفمبر المجيد، وهي مناسبة عزيزة على قلب كل يمني يعشق الكرامة ويرفض الاستعمار ويناهض مشاريع الإمامة.



منوها الى انه من غير المنطقي أن تسعى القوى الكبرى إلى إنقاذ المليشيا وشرعنة الانقلاب وإطالة عمر جماعة نسفت روح الوفاق والشراكة والتنوع ومزقت النسيج الاجتماعي ورفضت الانصياع لقرارات الإجماع الوطني المحلي والإقليمي والدولي بالإضافة إلى سجلها الأسود فيما يتصل بحقوق الإنسان.