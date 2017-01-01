مارب: خسائر فادحة تتكبدها المليشيات بجبهة صرواح (إحصائية)





قتل وأصيب العشرات من عناصر المليشيات في المعارك الدائرة منذ أيام في جبهة صرواح والمخدرة غرب مارب.

وأكد مركز سبأ الاعلامي مقتل 38 منهم 17 في جبهة المخدرة شمال غرب مأرب بينهم قيادي حوثي وأسر 4 من عناصر من عناصر المليشيات.

وبحسب المعلومات التي أوردها المركز بخسائر الانقلابيين خلال 72 ساعة فمن بين القتلى ٨ من منطقة الصافية بصنعاء.

وقالت المصادر إن الجيش دمر رشاش عيار ١٢/٧، كما تم تدمير مخزن للاسلحة والذخائر بسوق صرواح بغارات لطيران التحالف.

وأكد المركز أن غارة لطيران التحالف دمرت دبابة في منطقة وادي رمضة.

وأشار إلى أن ثلاث سيارات إسعاف وثلاثة أطقم محملة بالقتلى والجرحى غادرت صرواح بإتجاه صنعاء.