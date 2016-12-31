قصف مدفعي عنيف على مواقع المليشيات الانقلابية في صرواح بمأرب





قالت مصادر ميدانية إن قصفاً مدفعياً عنيفاً استهدف مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في صرواح غرب محافظة مأرب.





وأفاد "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" أن مدفعية الجيش دكت مواقع الانقلابيين في منطقة صرواح التي شهدت مواجهات عنيفة خلال اليومين الماضيين.

وكانت قوات الجيش والمقاومة قد شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيات بصرواح، وحررت عدد من المواقع القريبة من سوق صرواح.

وفي وقت سابق، قتل قيادي حوثي يدعى محمد الكبسي مع عدد من مرافقيه في صرواح جراء استهداف طقماً كان يقلهم في أحد المواقع.





وتعد صرواح آخر معاقل المليشيات الانقلابية في مأرب، ومنها تشن المليشيات قصفاً صاروخياً على الأحياء السكنية بأطراف المدينة.

الصحوة نت | متابعة خاصة