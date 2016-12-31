مارب: قيادي مؤتمري يعلن انضمامه إلى الشرعية

اعلن قيادي موالي للرئيس المخلوع صالح انشقاقه عن المليشيات وانضمامه ومجموعة من اتباعه إلى صفوف قوات الشرعية اليوم بمأرب.

وقال القيادي المنشق الشيخ محمد أحمد محمد فائد إن المليشيات تستخدم ابناء المناطق والقرى لتحقيق أهدافها في إذكاء الصراعات والحروب.

وأكد انه ادرك أن المليشيات تخالف اقولها اعمالها ولا تحمل أي اجندة وطنية، داعيا المغرر بهم في صفوف المليشيات الى الانضمام للشرعية الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.

ويعد فائد -من ابناء ميراب مديرية مقبنة محافظة تعز- أحد القيادات المؤتمرية الموالية للمخلوع وعملت مع المليشيات خلال المرحلة الماضية .

وكان القيادي وعدد من مرافقيه قد غادر تعز متجهاً الى مأرب.