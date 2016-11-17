قوات الجيش تتمكن من السيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة شرق مدينة تعز

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على حي بازرعة شرق مدينة تعز وعدد من المواقع الإستراتجية فيما تتواصل الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات.

وقال ناطق المجلس العسكري منصور الحساني " أن قوات الجيش والمقاومة سيطروا على مواقع إستراتجية ومنها عمارتي "الصلوي" و "الدقلات" اللاتي تطلان على القصر الجمهوري".

وأضاف الحساني في منشور على صفحته على فيسبوك "أن خمسة من ميلشيات الحوثي قتل وأصيب العشرات وتم أسر ستة آخرين فيما لا تزال قوات الجيش تتقدم صوب مدرسة محمد علي عثمان".

وذكر "أن قوات الجيش الوطني أعطبت دبابة داخل معسكر التشريفات وأخرى أمام بوابة القصر بالإضافة إلى إحراق طقم فوق جبل السلال وعربة BmB بجوار مدرسة محمد على عثمان"

في غضون ذلك استشهد مدنيين وجرح و13 آخرين في قصف عشوائي لمليشيات الحوثي والمخلوع على أحياء سكنية وسط المدينة، فيما استشهد 5 من قوات الجيش الوطني والمقاومة وأصيب 19آخرين من أفراد الجيش الوطني والمقاومة.

وتتواصل المعارك في الجبهة الشرقية لليوم الثالث على التوالي حيث حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدماً كبيراً في ظل انهيار لميلشيات الحوثي وصالح في تلك الجبهات، وتحاول قوات الجيش التقدم باتجاه الحوبان شرق المدينة لتحريرها.