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تحرير اللواء 101 في البقع بصعدة والجيش يواصل زحفه باتجاه مركز المديرية

السبت 31 ديسمبر 2016 08:09 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تحرير اللواء 101 في البقع بصعدة والجيش يواصل زحفه باتجاه مركز المديرية صورة ارشيفية


قالت مصادر عسكرية إن وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من استكمال تحرير اللواء 101 مشاة جبلي في جبهة البقع بمحافظة صعدة.


وأكدت المصادر لـ"المركز الاعلامي للجيش " تحرير عدد من المواقع في جبهة البقع منها جبال العضبا.


 وكان قد قالت مصادر عسكرية ايضاً فجر اليوم السبت إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير   جبل "الإرسال" المطل على سوق البقع وعدد من المواقع المجاورة.


وأكدت المصادر مصرع عدد من المليشيات الانقلابية، فيما تم أسر 2 آخرين، عقب تحرير جبل "الإرسال".


وأشارت المصادر، الى أن طائرات الاباتشي قصفت مواقع المليشيات في البقع وساندت تقدم قوات الجيش في تحرير المواقع المطلة على سوق البقع.


ويعد جبل "الارسال" من المواقع الاستراتيجية، حيث يُطل على معسكر اللواء 19 مشاة وعلى الطريق الرابط بين منفذ البقع ومحافظة الجوف.


وبسيطرة قوات الجيش على جبل الارسال تكون قد أمنت منفذ البقع حيث وانه مطل ايضاً على المنفذ وكانت المليشيات تقصف منه مواقع الجيش.


الصحوة نت | متابعة خاصة

 

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