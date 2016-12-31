إب: المليشيات تقتحم مركز طبي وتنهب محتوياته

اقتحم مسلحو الحوثي وصالح مركز طبي بمدينة إب وسط اليمن ونهبوا كافة محتوياته والأموال التي كانت بداخله.

مصادر طبية أفادت بأن المليشيات اقتحمت يوم أمس المركز الطبي التخصصي للعظام ونهبت محتوياته والأموال التي كانت فيه بقيادة مدير قسم شرطة 17 يوليو بمديرية الظهار.

وخطفت المليشيات بعض العاملين في المركز واقتادتهم إلى سجون خاصة بها.

المصادر قالت بأن المركز الطبي يعود ملكيته للدكتور عبدالكريم منصر وهو طبيب عظام بمحافظة إب وانتمى لجماعة الحوثي قبل 2011 ونشط في التنظير للغكر الحوثي ودعم مليشياتهم.

وبحسب المصادر فإن الخلافات هي بالأصل حوثية حوثية وتعود لخلافات مالية ، فيما أرجع البعض عملية الإقتحام لمحاولة ابراز واظهار تواجد منصر لأهداف خاصة يريد من خلالها استهداف قيادات جديدة انتمت لمليشيا الحوثي وصارت لها القيادة والتحكم .

وتشهد محافظة إب خلافات حوثية حوثية وأخرى بين مليشيا الحوثي من جهة وبين مليشيا صالح من جهة أخرى وسقط فيها قتلى وجرحى كان آخرها مواجهات مسلحة اندلعت في جولة العدين قبل أقل من شهر بين مرافقي القيادي الحوثي أشرف المتوكل وبين جنود من قوات الحرس الجمهوري سابقا.