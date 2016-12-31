جامعة عدن توجه دعوة هامة لحماية أراضيها من النهب

تظاهر أعضاء مجلس جامعة عدن برئاسة الدكتور/ الخضر ناصر لصور اليوم السبت في الحرم الجامعي بمدينة الشعب لتنديد بالاعتداءات المتكررة والمستمرة والبسط على أراضي الحرم الجامعي والجمعية السكنية التابعة لجامعة عدن من قبل أطراف خارجة عن القانون.





ودعا المجلس في بيان له رئاسة الجمهورية والحكومة والمحافظة إلى تحمل مسؤوليتهما وحماية ممتلكات الجامعة وسرعة التدخل العاجل لمنع هذه الاعتداءات على الحرم الجامعي وعدم السماح بأي استحداثات في المخطط الهندسي التابع للجامعة وتشويه صورته الحضارية والتأثير على العملية التعليمية فيها.