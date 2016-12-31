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جامعة عدن توجه دعوة هامة لحماية أراضيها من النهب

السبت 31 ديسمبر 2016 06:53 م الصحوة نت - عدن
جامعة عدن توجه دعوة هامة لحماية أراضيها من النهب الدكتور/ الخضر ناصر لصور - رئيس جامعة عدن

 

تظاهر أعضاء مجلس جامعة عدن برئاسة الدكتور/ الخضر ناصر لصور  اليوم السبت  في الحرم الجامعي بمدينة الشعب لتنديد  بالاعتداءات المتكررة والمستمرة والبسط على أراضي الحرم  الجامعي والجمعية السكنية التابعة لجامعة عدن من قبل أطراف خارجة عن القانون.


ودعا المجلس في بيان له رئاسة الجمهورية والحكومة والمحافظة إلى تحمل مسؤوليتهما وحماية  ممتلكات الجامعة وسرعة التدخل العاجل لمنع هذه الاعتداءات على الحرم الجامعي وعدم السماح بأي استحداثات في المخطط الهندسي التابع للجامعة وتشويه صورته الحضارية والتأثير على العملية التعليمية فيها.

 

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